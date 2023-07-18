Мобилизация продолжается: в ТЦК сказали, кому ждать повестку летом

Сейчас есть потребность в комплектовании штурмовых подразделений

В рамках всеобщей мобилизации в Украине военнообязанным мужчинам продолжают выдавать повестки. Попасть на военную службу сейчас могут также ограничено пригодные мужчины, но их не будут отправлять в штурмовые бригады.

Об этом представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал "Украинскому радио Полтава".

Так, по его словам, категория ограничено пригодных может быть мобилизована для работы на тех должностях, где не требуется большая физическая нагрузка.

Кого сейчас призывают на службу

Истомин подчеркнул, что сейчас призывают всех пригодных и ограниченно пригодных, если на фронте или в тылу есть потребность в людях. Однако последних направят в части обеспечения или в ТЦК, но не на фронт.

На сегодняшний день есть потребность в комплектовании штурмовых подразделений. Также идет комплектование других подразделений, которые не выполняют боевые задачи.

Категории мужчин, которые сейчас подлежат призыву

пригодные и ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет (с наличием или без военного опыта);

пригодные/ограничено пригодные граждане от 18 до 27 лет (проходили срочную службу или проходят военную службу в запасе или резерве);

юноши от 18 до 27 лет (не проходившие срочную службу. Они подписывают контракт с ВСУ);

снятые и исключенные с воинского учета мужчины призывного возраста, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения (в случае, если у них нет права на отсрочку или они не осуждены за тяжкое преступление).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказал, какие документы следует носить всегда с собой во время мобилизации военнообязанным мужчинам.