Мобілізація триває: у ТЦК сказали, кому чекати на повістку влітку

Наразі є потреба у комплектуванні штурмових підрозділів

У рамках загальної мобілізації в Україні військовозобов’язаним чоловікам продовжують видавати повістки. Попасти на військову службу зараз можуть також обмежені придатні чоловіки, але їх не відправлятимуть до штурмових бригад.

Про це представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів "Українському радіо Полтава".

Так, за його словами, категорія обмежено придатних може бути мобілізована для роботи на тих посадах, де не потрібне велике фізичне навантаження.

Кого зараз призивають на службу

Істомін підкреслив, що зараз закликають усіх придатних та обмежено придатних, якщо на фронті чи в тилу є потреба у людях. Однак останніх направлять у частині забезпечення або до ТЦК, але не на фронт.

На сьогоднішній день є потреба у комплектуванні штурмових підрозділів. Також відбувається комплектування інших підрозділів, які не виконують бойові завдання.

Категорії чоловіків, які зараз підлягають призову

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років (з наявністю або без військового досвіду);

придатні/обмежено придатні громадяни віком від 18 до 27 років (проходили строкову службу або проходять військову службу у запасі чи резерві);

юнаки від 18 до 27 років (що не проходили термінову службу. Вони підписують контракт із ЗСУ);

зняті та виключені з військового обліку чоловіки призовного віку, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану (у разі, якщо вони не мають права на відстрочку або вони не засуджені за тяжкий злочин).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповів, які документи слід носити завжди із собою під час мобілізації військовозобов’язаним чоловікам.