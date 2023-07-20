У ТЦК пояснили, що робити після вручення повістки та що взяти із собою у військкомат

Якщо громадянин немає права на відстрочку, його направляють для проходження військово-лікарської комісії

У рамках загальної мобілізації чоловікам в Україні продовжують вручати повістки. Після її отримання військовозобов’язаному необхідно з’явитися у військкомат та уточнити дані. Якщо він має документи, що підтверджують його право на відстрочку, їх потрібно також надати співробітникам ТЦК та СП.

Про це представник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін розповів "Українському радіо Полтава".

За його словами, на повістці мають бути зазначені час і дата прибуття до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Військовозобов'язаному необхідно взяти з собою військові та особисті документи. У разі, якщо він має підстави для відстрочення, відповідні документи також потрібно принести.

"Якщо громадянин не має права на відстрочку, його направляють для проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити його ступінь придатності. Після завершення комісії він визнається придатним чи непридатним", — зазначив речник ТЦК та СП.

Істомін підкреслив, що обмежено придатні військовозобов’язані не можуть служити в деяких частинах — це десантно-штурмові війська, ССО. Однак це не означає, що вони непридатні до проходження термінової служби.

"Ходить міф, що почали закликати обмежено придатних, бо закінчилися придатні. Ні! Вони й раніше підлягали заклику, і це не є чимось надзвичайним в умовах повномасштабного вторгнення", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким категоріям чоловіків не прийде повістка цього літа. Є лише кілька таких випадків.