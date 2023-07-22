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Українцям продовжують роздавати повістки: яка інформація має бути в ній бути

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
ЗСУ Новина оновлена 22 липня 2023, 15:49
ЗСУ

Що має бути записано на порядку денному

В Україні триває воєнний стан, а українцям продовжують масово роздавати повістки. При цьому варто пам’ятати, що повістка має бути правильно заповнена та підписана керівником ТЦК до вручення конкретній людині.

Як йдеться у матеріалі НВ, серед юристів точаться численні суперечки щодо правомірності заповнення повістки безпосередньо перед врученням на вулиці, проте юридична практика зазвичай показує, що результат розгляду справи в суді залежить від конкретного судді та його позиції з цього питання.

Проте існує один загальний стандарт щодо того, яка інформація має бути на порядку денному.

Так правильно заповнений порядок денний повинен мати в собі:

  • ПІБ військовозобов’язаного;
  • рік народження;
  • адреса проживання;
  • вид повістки;
  • адресу ТЦК та дата, коли військовозобов’язаному треба з’явитися туди;
  • перелік документів, які необхідно взяти із собою;
  • назва органу, який видав повістку, а також печатку, підпис та ПІБ начальника ТЦК.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть українці, яким віра не дозволяє брати зброю до рук, відмовитися від повістки та яка є альтернатива.

Теги:
#Україна #Мобілізація