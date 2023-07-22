Українцям продовжують роздавати повістки: яка інформація має бути в ній бути
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Що має бути записано на порядку денному
В Україні триває воєнний стан, а українцям продовжують масово роздавати повістки. При цьому варто пам’ятати, що повістка має бути правильно заповнена та підписана керівником ТЦК до вручення конкретній людині.
Як йдеться у матеріалі НВ, серед юристів точаться численні суперечки щодо правомірності заповнення повістки безпосередньо перед врученням на вулиці, проте юридична практика зазвичай показує, що результат розгляду справи в суді залежить від конкретного судді та його позиції з цього питання.
Проте існує один загальний стандарт щодо того, яка інформація має бути на порядку денному.
Так правильно заповнений порядок денний повинен мати в собі:
- ПІБ військовозобов’язаного;
- рік народження;
- адреса проживання;
- вид повістки;
- адресу ТЦК та дата, коли військовозобов’язаному треба з’явитися туди;
- перелік документів, які необхідно взяти із собою;
- назва органу, який видав повістку, а також печатку, підпис та ПІБ начальника ТЦК.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть українці, яким віра не дозволяє брати зброю до рук, відмовитися від повістки та яка є альтернатива.