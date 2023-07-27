В Украине продлили мобилизацию: кто под неё подпадет и как коснется каждого

Мобилизация продлена до 15 ноября

27 июля решением Верховной Рады Украины в очередной раз было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации.

"Телеграф" рассказывает о том, как теперь будут проходить мобилизационные мероприятия.

Для начала напомним, что данные положения были продлены до 15 ноября. В это время мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, а значит, подпадают под призыв в армию.

Кого мобилизуют в первую очередь

В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО/ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет проходивших службу военнослужащих и военнообязанных.

Что будет с людьми без военного опыта

Таких граждан на первом этапе, направляют для проведения профессиональной подготовки к учебным центрам. После завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Какие документы нужно носить с собой во время мобилизации

Каждый гражданин, независимо от возраста и пола, должен иметь при себе документ, который мог бы идентифицировать его личность, например, паспорт. А мужчины в возрасте от 18 до 60 лет также должны иметь при себе военно-учетный документ.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто из украинцев может получить повестку в августе.

Также мы сообщали, что в Украине изменились некоторые правила мобилизации.