"С ним все ясно": Маск признался в "отличном" разговоре с путиным, в сети не удивлены

Ранее бизнесмен отрицал факт переговоров с главой кремля

Американский миллиардер, владелец SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск, известный своими сомнительными высказываниями о войне россии против Украины, провел разговор с президентом рф владимиром путиным осенью 2022 года.

Это было перед тем, как Маск презентовал свой пророссийский "мирный план", сообщило издание The New Yorker со ссылкой на источники.

Отмечается, что Маск якобы рассказал о разговоре с путиным экс-заместителю главы Пентагона Колину Калю и еще нескольким людям и назвал его "отличным".

Уточняется, что Маск переживал, что использование Starlink украинской армией будет воспринято россией как то, что он содействует ВСУ и пытался успокоить эти опасения.

Стоит отметить, что ранее миллиардер публично отрицал факт "переговоров" с главой кремля. Он утверждал, что говорил с российским президентом еще до начала полномасштабного вторжения.

Информация о разговоре между Маском и путиным впервые появилась в октябре 2022 года, когда он опубликовал "мирный план" для Украины, предусматривающий территориальные уступки со стороны Киева. Маск тогда заявил, что эта информация – "ложь", а последний его разговор с президентом рф "был о космосе и задолго до полномасштабного вторжения".

Напомним, в октябре 2022 года Маск предложил в Twitter свое мнение по окончании войны россии против Украины, согласно которому Украине якобы нужно отдать рф Крым и не вступать в НАТО.

В сети раздосадованы, но не удивлены информацией о разговоре Маска с путиным.

Как сообщал "Телеграф", Маск заявил, что в войне на истощение россия победит Украину и если контрнаступление ВСУ потерпит неудачу и понесет большие потери, российские оккупанты захватят гораздо больше территорий Украины.