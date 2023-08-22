"З ним все ясно": Маск зізнався у "чудовій" розмові з путіним, у мережі не здивовані

Раніше бізнесмен заперечував факт переговорів із главою кремля

Американський мільярдер, власник SpaceX, Tesla та Twitter Ілон Маск, відомий своїми сумнівними висловлюваннями про війну росії проти України, провів розмову з президентом рф володимиром путіним восени 2022 року.

Це було перед тим, як Маск презентував свій проросійський мирний план, повідомило видання The New Yorker з посиланням на джерела.

Зазначається, що Маск нібито розповів про розмову з путіним екс-заступнику голови Пентагону Коліну Калю та ще кільком людям і назвав її "чудовою".

Уточнюється, що Маск переживав, що використання Starlink українською армією росія сприйме як те, що він сприяє ЗСУ і намагався заспокоїти ці побоювання.

Варто зазначити, що раніше мільярдер публічно заперечував факт "переговорів" із главою кремля. Він стверджував, що розмовляв із російським президентом ще до початку повномасштабного вторгнення.

Інформація про розмову між Маском та путіним вперше з’явилася у жовтні 2022 року, коли він опублікував "мирний план" для України, який передбачає територіальні поступки з боку Києва. Маск тоді заявив, що ця інформація — "брехня", а остання його розмова з президентом росії "була про космос і задовго до повномасштабного вторгнення".

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Маск запропонував у Twitter свою думку щодо закінчення війни росії проти України, згідно з яким Україні нібито потрібно віддати рф Крим та не вступати до НАТО.

У мережі роздратовані, але не здивовані інформацією про розмову Маска з путіним.

Як повідомляв "Телеграф", Маск заявив, що у війні на виснаження росія переможе Україну і якщо контрнаступ ЗСУ зазнає невдачі та зазнає великих втрат, російські окупанти захоплять набагато більше територій України.