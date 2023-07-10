"росія виграла б війну": Ілон Маск оскандалився з новою заявою

Бізнесмен вважає, що обидві сторони вже давно не відрізнялися серйозними територіальними завоюваннями

Американський мільярдер, власник SpaceX, Tesla та Twitter Ілон Маск, який вважав контрнаступ ЗСУ явно провальним, тепер заявляє, що Україна нібито не використовує всі свої резерви й ризикує втратити більше своїх територій.

Про це Макс написав на своїй сторінці у Twitter, вкотре розмірковуючи на тему війни в Україні.

Він підкреслив, що обидві сторони вже давно не відрізнялися серйозними територіальними завоюваннями і яка б сторона не пішла у наступ на сильно укріплені позиції, вона втратить набагато більше солдатів.

"Щобільше, росія перевершує Україну чисельністю приблизно 4 до 1, тому виграла б війну на виснаження, навіть якби втрати були б рівними", — заявив він.

Також Ілон Маск додав, що у разі, якщо контрнаступ ЗСУ зазнає невдачі та зазнає великих втрат, російські окупанти захоплять набагато більше територій України.

У коментарях під постом бізнесмена користувачі обурюються через такі висловлювання Маска. Деякі відзначають, що насправді Україна має успіхи в ході контрнаступу і зазнає значно менше втрат, ніж російська сторона. Крім того наголошується, що Україна має величезну незадіяну силу, яка чекає на відповідний момент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про справжню роль Ілона Маска у війні. Він додав, що американський мільярдер значно допоміг у забезпеченні оборони України.