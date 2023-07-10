"россия выиграла бы войну": Илон Маск оскандалился с новым заявлением

Бизнесмен считает, что рф выиграла бы Украину в войне на истощение

Американский миллиардер, владелец SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск, считавший контрнаступление ВСУ заведомо провальным, теперь заявляет, что Украина якобы не использует все свои резервы и рискует потерять больше своих территории.

Об этом Макс написал на своей странице в Twitter, в очередной раз рассуждая на тему войны в Украине.

Он подчеркнул, что обе стороны уже давно не отличались серьезными территориальными завоеваниями и Какая бы сторона ни пошла в наступление на сильно укрепленные позиции, она потеряет гораздо больше солдат.

"Более того, россия превосходит Украину численностью примерно 4 к 1, поэтому выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были бы равными", — заявил он.

Также Илон Маск добавил, что в случае, если контрнаступление ВСУ потерпит неудачу и понесет большие потери, российские оккупанты захватят гораздо больше территорий Украины.

В комментариях под постом бизнесмена пользователи негодуют из-за таких высказываний Маска. Некоторые отмечают, что на самом деле Украина имеет успехи в ходе контрнаступление и несет гораздо меньше потерь, нежели российская сторона. Кроме того отмечается, что Украина имеет огромную незадействованную силу, которая ждет подходящего момента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о настоящей роли Илона Маска в войне. При этом он добавил, что американский миллиардер значительно помог в обеспечении обороны Украины.