Ілон Маск допомагав путінським пропагандистам: у Єврокомісії провели дослідження

Серед соцмереж, які розповсюджували пропаганду, не тільки Twitter

Американський бізнесмен Ілон Маск, який раніше оскандалився заявою про перемогу росії у війні, допомагав пропагандистам. Соціальна мережа Twitter, яку він купив восени 2022 року, сприяла просуванню антиукраїнських наративів.

Такої думки дійшла Єврокомісія, провівши дослідження, передає The Washington Post. Завдяки цій платформі пропагандисти змогли дезінформувати більше людей, аніж до війни.

Великі компанії соцмереж, у тому числі й Meta, взяли на себе зобов’язання припиняти російську пропаганду, дезінформацію та інші неправдиві відомості щодо війни в Україні чи українського народу. Але цього не сталося. Більше того, кількість шанувальників путінської пропаганди серед користувачів Twitter зросла.

"Протягом 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соціальних мережах, що підтримують Кремль, значно збільшилися по всій Європі. Попередній аналіз дозволяє припустити, що в першій половині 2023 року охоплення та вплив облікових записів, що підтримуються Кремлем, ще більше зросли, зокрема, завдяки скасуванню стандартів безпеки Twitter", — йдеться у дослідженні.

Європейські дослідники дійшли висновку, що соцмережі не були готові до повноцінної інформаційної війни, яку росія веде через державні офіційні облікові записи, пов’язані з ними облікові записи та інші. А правові та добровільні заходи, які взяли на себе власники соцмереж, не дають необхідних результатів. Також у дослідженні зазначено, що соцмережі компанії Meta (Instagram і Facebook), а також Telegram також сприяли просуванню російської пропаганди.

"Жодна платформа [соціальних мереж] не вводила політику щодо всіх або навіть більшості облікових записів, керованих Кремлем. Крім того, платформи принципово ігнорували міжплатформні скоординовані кампанії", — заявили в Єврокомісії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські пропагандисти намагаються зірвати мобілізацію в Україні. Ганна Маляр прояснила ситуацію.