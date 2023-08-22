Бесіди з путіним і проблеми зі Starlink. Ілон Маск – друг путіна чи України?

У розпал контрнаступу ЗСУ Маск "клюнув на наживку путіна разом із гачком, ліскою та грузилом"

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск, який час від часу робить контроверсійні заяви про війну в Україні, знову змусив сумніватися щодо того, за кого він у цій боротьбі. На початку повномасштабного вторгнення мільярдер надав Україні доступ до системи супутникового зв'язку Starlink та термінали, чим одразу заслужив славу героя в очах мільйонів українців. Але постійні спроби підприємця погратися в геополітику кинули тінь на його постать.

Розмова з путіним і блокування Starlink для ЗСУ

Виявилося, що Маск справді особисто розмовляв із президентом росії володимиром путіним та розповідав про це представникам Пентагону, йдеться у статті The New Yorker. Американський мільйонер згадував про свої контакти під час телефонної розмови в жовтні 2022 року з Коліном Калем, який тоді обіймав посаду заступника міністра оборони США.

Пентагон зв'язався з Маском після того, як українські військові повідомили про відключення звʼязку, який забезпечували термінали Starlink. Зв'язок перестав працювати одразу після того, як українські війська почали просуватися на окуповані території півдня. Звʼязок перервався, підрозділи були ізольовані.

"Коли ви проводите наступ, вам, особливо командирам, завжди потрібна інформація з батальйонів. Командирам, ризикуючи собою, доводилося виїжджати на поле бою, щоб перебувати в зоні радіозвʼязку. Це був хаос", – цитує видання одного один із українських військовослужбовців.

За словами трьох осіб, які брали участь у залученні Starlink в Україну, спочатку вони не думали про міру особистого контролю за супутниковим звʼязком. У відомстві провели кілька нарад, намагаючись зрозуміти, як розвʼязати проблему. Вона виявилася нетиповою, оскільки міністерство не могло висунути Маску претензій щодо порушення контракту. Тому Пентагон вирішив укласти контракт зі SpaceX, щоб Маск "не міг одного ранку прокинутися і просто вирішити, що він більше не хоче цим займатися".

Чиновникам Пентагону Маск заявив, що особисто розмовляв путіним та те, може дивитися у свій компʼютер і бачити всю війну, що розгортається, через карту активності Starlinl. Бізнесмен зробив таке твердження за кілька тижнів до того, як опублікував у Твітері свій так званий "мирний план". Він говорив, що його консультації з Кремлем були регулярними.

Від примх Маска залежить уряд США та життя українців

New Yorker пише, що Пентагон виявився залежним від волі однієї людини. І не лише він, а ще й чиновники NASA, американських Мінтрансу, Федерального авіаційного управління та Управління з охорони праці. А Tesla фігурує у планах уряду з переходу автомобільної промисловості на електромобільну.

"Від впливу Маска тепер нікуди не подітися, а деякі взагалі зізналися, що сприймають його як негласного представника влади", — пише Ферроу.

Вплив Маска став головним болем адміністрації Джо Байдена, пише Bloomberg, а статус Маска наближається до президентського. Мовляв, деякі високопосадовці в адміністрації Байдена побоюються, що завдяки своїй бізнес-імперії, багатству та політичним зв'язкам Маск практично недоторканний. Він в односторонньому порядку вирішує, де і як Україна може використати Starlink.

Starlink здатний надавати доступ до інтернету завдяки супутникам без необхідності прокладати кабелі чи будувати додаткову інфраструктуру. Безперебійний зв'язок передової з тилом називали важливою складовою обороноздатності української армії і однією з важливих складових ведення бойових дій. Приміром, у російського командування такого обладнання немає.

Після жовтневої примхи Маска перебої зі зв’язком зачепили підрозділи в Херсоні, Запоріжжі, Харкові, Донецьку та Луганську. Коли зв'язок перестав працювати, підрозділи ЗСУ були ізольовані, а командирам доводилося ризикувати та виїжджати на поле бою, щоб бути в радіусі дії радіозв’язку. Деякі підрозділи навіть повинні були відступити.

Гра у геополітику

3 жовтня Маск запитав своїх підписників у Twitter, чи схвалюють вони "мирний план" із чотирьох пунктів щодо припинення війни. Пропозиції віддзеркалювали тези кремля, закликаючи Україну прийняти анексію Криму росією, виключити вступ до НАТО та погодитися на псевдореферендуми щодо окупованих територій.Пізніше він додав, що деякі частини України "віддають перевагу росії". У кремлі назвали ініціативу "позитивною".

Мирний план Маска

Тоді президент підписники Маска проголосували проти цієї ідеї, а президент Володимир Зеленський пішов його стопами та спитав своїх підписників, кому вони віддають перевагу більше: Ілону Маску, який підтримує Україну чи Маску, який підтримує росію?

А наприкінці травня 2023 року Маск попри торговельні війни Білого дому поїхав у Китай, де провів зустрічі з міністрами закордонних справ, торгівлі та промисловості Китаю, а також пообідав з Цзен Юцюнем — головою провідного постачальника літій-іонних акумуляторів CATL.

На щастя для України та світу, зараз увага Маска перемкнулася на Марка Цукерберга, якому він кинув виклик вийти з ним на поєдинок після випуску схожої на Twitter нової соцмережі Meta Threads. Останнім часом йшлося про те, що Маск проведе бій із Цукербергом у Колізеї, а у кадрі буде Стародавній Рим. А поки ми можемо лише подякувати Цукербергу та сподіватися, що ці розбирання триватимуть до закінчення українського контрнаступу.