ЗСУ увійшли до Роботиного: Маляр підтвердила, показала фото і розповіла ще дещо

Жителі села чекали на звільнення, зараз їх вивозять із небезпечної зони

Українські війська мають успіх на південному фронті у напрямку Роботиного, вони увійшли до села та організували евакуацію мирних жителів.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Як уточнив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямі.

"У напрямку Роботиного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказав він, додавши, що українські військові б’ють артилерією по об’єктах окупантів і ведуть контрбатарейну боротьбу.

Ганна Маляр розповіла, що воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла до села Роботиного, організували евакуацію мирних жителів на БМП Бредлі.

В результаті двох місяців завзятих боїв українські воїни прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів та увійшли до Роботиного. Перше, що зробили військовослужбовці – сповістили місцевих про необхідність терміново їхати, бо ворог цинічно продовжує бити по селу.

"Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похопали речі, документи і бігли, по дорозі викидаючи ці пакети, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку", — розповіли люди, назвавши "танком" американську БМП. Бредлі.

Захід українських військ у Роботино підтвердив і командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв "Телеграф", ЗСУ мають успіх і на сході України — за минулий тиждень наші воїни звільнили три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку і утримують панівні висоти на північному фланзі Бахмута, загнавши росіян у пастку.