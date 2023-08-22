Українські захисники загнали ворога в пастку на одному з напрямів фронту: свіжі карти боїв

Росіянам не вистачає військової техніки, а їхній бойовий дух з кожним днем дедалі нижчий

Триває 545-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 20-21 серпня українські сили вели контрнаступальні дії на сході та на кордоні Донецької та Запорізької областей, досягли тактично важливих успіхів у районі Роботиного та на заході Запорізької області.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти вели наступальні дії в районі Кремінної, Бахмута та на лінії Авдіївка — Донецьк, просувалися в районі Бахмута. Російські військори продовжують стверджувати, що їхнім військам не вистачає техніки, а їх бойовий дух вкрай низький по всій лінії фронту. Тим часом міноборони рф створює нові військові формування, ймовірно, для перекидання найбільш боєздатних елементів, які обороняються зараз в Херсонській області, на більш важливі ділянки фронту.

Харківська та Луганська області

Українські офіційні особи повідомили, що ворог вів безуспішні наступальні операції біля Кремінної, Білогорівки та в районі Серебрянського лісу.

21 серпня українські війська продовжували наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна та досягли деяких успіхів. Голова Сєвєродонецької РДА Роман Власенко заявив, що українські сили просунулися в районі Кремінної.

Російський "військор" заявив, що українські сили досягли тактичних успіхів поблизу Новоселівського та в районі Серебрянського лісу.

Донецька область

21 серпня окупанти наступали у районі Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, нібито показують, що вони просувалися на північний захід від Кліщіївки.

Український Генштаб повідомив, що росіяни без успіху наступали поблизу Кліщіївки та Курдюмівки. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що ворог намагається повернути втрачені позиції на північному фланзі Бахмута у районі Залізнянського, Василівки та Богданівки.

Маляр додала, що за минулий тиждень наші воїни звільнили три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку та утримують панівні висоти на північному фланзі Бахмута, загнавши росіян у пастку.

Окупанти безуспішно намагалися просунутися у напрямку Авдіївки, а також біля Мар’їнки та Новомихайлівки. Міноборони ворога стверджувало, що українські війська вели наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 21 серпня.

"Південна вісь"

21 серпня українські війська просунулися в центр Роботиного і на схід від нього, а також вели новий наступ приблизно за три кілометри на схід від Роботиного. Успіх на схід від цього населеного пункту, ймовірно, говорить про те, що українські сили подолали російські укріплення в цьому районі.

Ганна Маляр повідомила, що українські війська провели успішні операції на південний схід від Роботиного та на південь від Малої Токмачки. Росіяни ж безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на схід від Роботиного, де тривають бойові дії.

Російські джерела стверджують, що українські війська посилили атаки на рубежі Роботине-Вербове та ведуть важкі бої у центрі Роботиного. ""Військор" рф заявив, що українські війська просунулися на лінію Роботино-Вербове і контролюють частину передових рубежів оборони росіян. Деякі російські джерела стверджували, що війська росії залишили кілька позицій у районі Вербового.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували здійснювати рейди на острови у дельті річки Дніпро та на східному (лівому) березі Херсонської області.

Ворог продовжує стикатися з проблемами матеріально-технічного забезпечення і посилює заходи безпеки в Криму, що, ймовірно, уповільнює логістику росії на півдні України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кілька українських офіцерів у матеріалі The New York Times оцінили наші сили на фронті та дали невтішний прогноз про закінчення війни.