Має бути "дружня" розмова: Зеленський має намір зустрітися з європейським другом путіна

Розмова буде приватною

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що у вівторок, 22 серпня, має намір зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським у Греції, щоб обговорити питання двосторонніх відносин і торкнутися теми Косова, де напередодні загострилася ситуація.

Як повідомляє РТС, Вучич у розмові з журналістами висловив сподівання, що це буде "дружня і відкрита розмова".

"Я сяду і поговорю з Зеленським приватно про все, що останнім часом відбувається навколо Республіки Косово, про визнання та невизнання територіальної цілісності та всі інші питання", — сказав він.

При цьому сербський президент додав, що розмова відбудеться на прохання Зеленського.

Він додав, що у Греції однією з основних тем обговорення буде російське вторгнення. Вучич визнав, що росія порушила міжнародне право, розпочавши війну проти України, проте поки не став давати згоду на введення санкцій проти кремля.

Судячи з допису пресслужби сербського президента в Instagram, Зеленський із Вучичем уже перетиналися в Афінах.

Як відомо, Сербія вважається головним союзником росії в Європі і хоч останнім часом країна намагається рухатися у бік зближення з ЄС і навіть через посередників продавала боєприпаси Україні, однак у більшості населення там має проросійські погляди.

В останні роки відносини між країнами балансували на темі того, що Белград не визнавав окуповані росією українські території, а Київ не став визнавати незалежність Косова, хоча більшість західних союзників це зробила.

Однак у серпні один із українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда та Приштини, що викликало сильне невдоволення у сербської влади, а Вучич навіть заявив, що "Україна може втратити все".