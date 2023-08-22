Предстоит "дружественный" разговор: Зеленский намерен встретиться с европейским другом путина

Разговор будет приватным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что во вторник, 22 августа, намерен встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Греции, чтобы обсудить вопросы двухсторонних отношений и затронуть тему Косово, где накануне обострилась ситуация.

Как сообщает РТС, Вучич в разговоре с журналистами выразил надежду, что это будет "дружественный и открытый разговор".

"Я сяду и поговорю с Зеленским приватно обо всем, что в последнее время происходит вокруг Республики Косово, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах", — сказал он.

При этом сербский президент добавил, что разговор состоится по просьбе Зеленского.

Он добавил, что в Греции одной из основных тем обсуждения будет российское вторжение. Вучич признал, что россия нарушила международное право начав войну против Украины, однако пока не стал давать согласие на введение санкций против кремля.

Судя по посту пресс-службы сербского президента в Instagram, Зеленский с Вучичем уже пересекались в Афинах.

Как известно, Сербия считается главным союзником россии в Европе и хоть в последнее время страна пытается двигаться в сторону сближения с ЕС и даже через посредников продавала боеприпасы Украине, однако в большинстве население там имеет пророссийские взгляды.

В последние годы отношения между странами балансировали на теме того, что Белград не признавал оккупированные россией украинские территории, а Киев не стал признавать независимость Косово, хотя большая часть западных союзников это сделала.

Однако в августе один из украинских депутатов подписал обращение к правительствам западных государств с призывом пересмотреть политику в отношении Белграда и Приштины, что вызвало сильное недовольство у сербских властей, а Вучич даже заявил, что "Украина может потерять всё".