Охладел к кремлю? Друг путина удивил признаниями по поставкам оружия в Украину

Вучич рассказал, что уже год не общался с путиным, ранее такого никогда не было

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не возражает, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые отправляют их в Украину. Это — является признаком того, что верный балканский союзник россии разворачивается на запад.

Об этом Вучич сказал в интервью Financial Times.

Вучич поддерживает рф и отказывается присоединиться к западным санкциям против нее после полномасштабного вторжения в Украину. Однако он изменил свою позицию, заявив, что ему известно о том, что сербские боеприпасы попадают в Украину через посредников, и он не намерен этому препятствовать.

"Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что это может произойти. Какая альтернатива для нас? Не производить их? Не продавать их?" – объяснил свою позицию Вучич.

По словам трех западных дипломатов в регионе, решающим фактором заметных изменений в отношении поставок в Украину оружия через посредников стало то, что США, НАТО и ЕС поддержали Сербию во время недавней напряженности в Косово.

Отвечая на вопрос, был ли это сознательный шаг для получения одобрения западных стран, Вучич заявил, что Белград пытался действовать "нейтрально".

"Но я не дурак. Я осознаю, что часть оружия может оказаться в Украине" – подчеркнул он.

При этом Вучич признал, что ходит по тонкой линии между москвой и западными государствами, но заверил, что не станет помогать россии в войне против Украины.

"Мы присоединились ко всем резолюциям ООН … Мы присоединяемся к запрету реэкспорта, например, технологий двойного использования в беспилотниках. Мы не будем хабом для реэкспорта чего-то в россию", – подчеркнул президент Сербии.

По его словам, времена, когда он разговаривал с президентом россии владимиром путиным каждые три месяца, прошли. Вучич заявил, что уже год не контактирует с кремлем, кроме как принимает посетителей из москвы.

"Такого раньше никогда не было", – сказал он.

Как ранее сообщал "Телеграф", Сербия стала одной из шести стран, которые в мае отказались подписать соглашение о реестре преступлений россии.