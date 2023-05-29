Столкновения в Косово: пострадали десятки человек, в том числе миротворцы НАТО

Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии

На севере Косово на фоне проведения местных выборов вспыхнули протесты местных сербов, которые переросли в силовое противостояние.

Как проинформировала пресс-служба миротворческого контингента НАТО (KFOR), вследствие столкновений в городе Звечан пострадали 25 миротворцев.

При этом в итальянских СМИ появилась информация о том, что трое из пострадавших членов KFOR находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает.

Сербское издание РТС утверждает, что со стороны демонстрантов пострадали около 50 человек, из которых один в критическом состоянии, а еще два в тяжелом.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным обращением к сербам и заявил, что власти Косово хотят столкнуть Сербию и НАТО. Кроме того, он обвинил Альянс в том, что тот не смог защитить сербов Косово, а также созвал встречу с рядом западных лидеров, чтобы "образумить" власти Косово.

Ситуация в Звечане начала обостряться 26 мая после столкновений косовского спецназа и протестующих сербов. В понедельник столкновения вспыхнули с новой силой после того, как члены просербской партии "Сербский список" отказались выполнять указания миротворцев и отойти от здания муниципалитета. После этого демонстранты пытались штурмовать оцепление полиции и миротворцев, на что те ответили светошумовыми гранатами, а по данным сербских СМИ и огнестрельным оружием.

Причиной очередного обострения является отказ местных сербов принимать участие в апрельских выборах и признавать их результаты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в конце февраля 2023 года лидеры Сербии и Косово согласились на предложенный Европейским союзом план по нормализации отношений. В конце 2022 года ситуация между двумя государствами снова обострилась, но президенты сумели не допустить эскалации конфликта.