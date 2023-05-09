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Сербию всколыхнула волна антиправительственных протестов: в чем причина и что требуют (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На плакате написан лозунг протеста "Сербия против насилия"
На плакате написан лозунг протеста "Сербия против насилия". Фото n1info.hr

Среди требований протестующих — увольнение чиновников

В Сербии где произошло сразу два массовых убийства за несколько дней волна протестов. Организаторы во главе с оппозиционными партиями зачитали свои требования перед Народным собранием и шествием двинулись к зданию правительства. Во исполнение правительства дали пять дней.

Как сообщает N1 info по оценкам полиции, на улицах Белграда собралось более 50 тысяч человек. Протесты прошли и в других городах — Крагуеваци, Валево и т.д.

Среди требований протестующих:

  • Прекращение пропаганды насилия в СМИ
  • роспуск Совета регуляторного органа по вопросам электронных СМИ,
  • закрытие печатных СМИ и таблоидов, нарушающих кодекс журналиста и пропагандирующих насилие,
  • конфисковать нацчастоты у телестанций, пропагандирующих насилие Pink и Happy TV,
  • отменить пропагандирующие агрессию программы, такие как реалити-шоу,
  • уволить министра образования Бранко Ружича (уже подал в отставку), министра внутренних дел Братислава Гашича и директора Агентства безопасности и информации Александра Вулина,
  • созвать сессию Национальной ассамблеи, на которой будет рассмотрена ответственность правительства Сербии и ситуация с безопасностью в стране, а также долгосрочные решения, для предотвращения трагедий.

Среди призывов раздавались и другие. Протестующие перед зданием парламента кричали президенту Республики Сербия Александру Вучичу "Вучич, уходи". На исполнение требований протеста оппозиция дала время до пятницы, 12 мая. Напомним, Сербия — одна из стран ЕС, которая лояльно относится к россиянам. Однако недавно Вучич признал незаконной оккупацию Крыма и Донбасса.

Оппозиция заявляет, что в пятницу запланирована новая акция протеста. Если условия выполнены не будут — "Сербия остановится", заявили протестующие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первая стрельба произошла в школе. 13-летний парень убил одноклассников и сотрудников школы из родительского пистолета. Он действовал хладнокровно, погибли 9 человек, есть и раненые.

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#Сербия #Убийство #Протесты