Хладнокровно убивал - по пуле на жертву: появились подробности массового убийства в школе в Сербии

Стрелок убивал своих жертв методично и хладнокровно

Днем среды, 3 мая, в столице Сербии Белграде ученик одной из школ расстрелял своих одноклассников, из-за чего погибли 9 человек.

Как пишет местное издание b92, согласно уточненным данным среди погибших охранник и восемь школьников, еще трое детей и воспитатель находятся в больнице.

Трое раненых находятся в стабильном состоянии, а за жизнь еще одного ребенка борются врачи.

Известно, что убийце 13 лет, а потому отправить его в тюрьму за преступление будет сложно. При этом сообщается, что он во время стрельбы был "совершенно хладнокровным, как будто у него не было ни капли раскаяния".

Эту версию также подтверждают следователи, которые утверждают, что руки у парня не дрожали, когда он нажимал на спусковой крючок. Об этом также свидетельствует то, что большая часть его жертв были убиты единым выстрелом, что говорит о невероятной точности.

Согласно информации в сербских СМИ, стрелок часто посещал стрельбища со своим отцом, а потому обращаться с оружием он умел. К слову, оружие 13-летний убийца взял из сейфа своего отца.

Как сообщалось ранее, в конце марта в США женщина-трансгендер ворвалась в начальную школу и устроила там стрельбу, в результате чего погибли шесть человек, из которых трое детей.