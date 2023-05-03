Холоднокровно вбивав — по кулі на жертву: з’явилися подробиці масового вбивства в школі в Сербії

Стрілець вбивав своїх жертв методично і холоднокровно

Вдень середи, 3 травня, у столиці Сербії Белграді учень однієї зі шкіл розстріляв своїх однокласників, через що загинули 9 людей.

Як пише місцеве видання b92, згідно з уточненими даними серед загиблих охоронець та вісім школярів, ще троє дітей та вихователь перебувають у лікарні.

Троє поранених перебувають у стабільному стані, а за життя ще однієї дитини борються лікарі.

Відомо, що вбивці 13 років, а тому відправити його до в’язниці за злочин буде складно. При цьому повідомляється, що він під час стрілянини був "цілком холоднокровним, ніби у нього не було ні краплі каяття".

Цю версію також підтверджують слідчі, які стверджують, що руки у хлопця не тремтіли, коли він натискав на гачок. Про це також свідчить те, що більшість його жертв було вбито єдиним пострілом, що говорить про неймовірну точність.

За інформацією сербських ЗМІ, стрілець часто відвідував стрільбища зі своїм батьком, а тому поводитися зі зброєю він умів. До речі, зброю 13-річний убивця взяв із сейфа свого батька.

Як повідомлялося раніше, наприкінці березня в США жінка-трансгендер увірвалася до початкової школи і влаштувала там стрілянину, внаслідок чого загинули шестеро людей, з яких троє дітей.