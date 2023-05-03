У столиці Сербії підліток влаштував стрілянину у школі, багато жертв (відео)

Хлопець навчався у сьомому класі та був доволі зразковим учнем

В одному з навчальних закладів Белграда (Сербія) 14-річний хлопець відкрив стрілянину по людях. Не менше десяти осіб загинули.

Про це у середу, 3 травня, повідомили у пресслужбі сербського Міністерства внутрішніх справ, зазначивши, що на місце події оперативно прибули представники усіх екстрених служб: слідчі, медики, надзвичайники та інші

Попередньо вдалося встановити, що один з учнів сьомого класу приніс до школи пістолет свого батька і почав стріляти з нього по своїх однокласниках і співробітниках школи. Наразі відомо вже про десятьох загиблих людей, серед яких охоронець школи та учні.

Також зазначається, що силовикам вдалося оперативно затримати підлітка та відібрати у нього зброю. Наразі лікарі роблять усе можливе, аби врятувати інших поранених.

За даними телерадіокомпанії РТС, троє учнів цієї школи госпіталізовано. У них діагностові важкі поранення. Крім того, поранено й одного з вчителів навчального закладу.

Як повідомляє Vecernje Novosti, семикласник перебував у стані наркотичного сп'яніння. Водночас однокласники та працівники школи розповідають про хлопця лише хороше: він був зразковим учнем. Батьки підлітка — працівники системи охорони здоров’я.

Обставини та факти події з'ясовують слідчі. Місцева влада поки від коментарів утримується.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ідентичний випадок, який трапився на території однієї зі шкіл Калінінського району російського міста Санкт-Петербург. В результаті стрілянини, яку відкрив учень цього навчального закладу, постраждало кілька людей, серед яких діти.