В столице Сербии подросток устроил стрельбу в школе, много жертв (видео)

Парень учился в седьмом классе и был образцовым учеником

В одном из учебных заведений Белграда (Сербия) 14-летний парень открыл стрельбу по людям. Не менее десяти человек погибли.

Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе сербского Министерства внутренних дел, отметив, что на место происшествия оперативно прибыли представители всех экстренных служб: следователи, медики, чрезвычайники и другие, — пишут росСМИ.

Предварительно удалось установить, что один из учеников седьмого класса принес в школу пистолет отца и начал стрелять из него по своим одноклассникам и сотрудникам школы. На данный момент известно уже о десяти погибших людях, среди которых охранник школы и ученики.

Также отмечается, что силовикам удалось оперативно задержать подростка и отобрать у него оружие. Врачи делают все возможное, чтобы спасти других раненых.

По данным телерадиокомпании РТС, трое учеников этой школы госпитализированы. У них диагностированы тяжелые ранения. Кроме того, ранен и один из учителей учебного заведения.

Как сообщает Vecernje Novosti, семиклассник находился в состоянии наркотического опьянения. Одноклассники и работники школы рассказывают о парне только хорошее: он был образцовым учеником. Родители подростка – работники системы здравоохранения.

Обстоятельства и факты происшествия выясняются следователями. Местные власти пока от комментариев воздерживаются.

Ранее "Телеграф" сообщал об идентичном случае, произошедшем на территории одной из школ Калининского района российского города Санкт-Петербург. В результате стрельбы, которую открыл ученик этого учреждения, пострадали несколько человек, среди которых дети.