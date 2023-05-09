Сербію сколихнула хвиля антиурядових протестів: в чому причина і що вимагають (відео)

Серед вимог протестувальників — звільнення високопосадовців

У Сербії де відбулося одразу два масових вбивства за кілька днів хвиля протестів. Організатори на чолі з опозиційними партіями зачитали свої вимоги перед Народними зборами і ходою рушили до будівлі уряду. На виконання уряду дали п’ять днів.

Як повідомляє N1 info за оцінками поліції, на вулицях Белграда зібралося понад 50 тисяч людей. Протести відбулися і в інших містах — Крагуєваці, Валєво тощо.

Серед вимог протестувальників:

Припинення пропаганди насильства в ЗМІ

розпуск Ради регуляторного органу з питань електронних ЗМІ,

закриття друкованих ЗМІ та таблоїдів, які порушують кодекс журналіста та пропагують насильство,

конфіскувати нацчастоти у телестанцій, що пропагують насильство Pink і Happy TV,

скасувати пропагуючі агресію програми, такі як реаліті-шоу,

звільнити міністра освіти Бранко Ружича (вже подав у відставку), міністра внутрішніх справ Братислава Гашича та директора Агентства безпеки та інформації Александра Вуліна,

скликати сесію Національної асамблеї, на якій буде розглянута відповідальність уряду Сербії та безпекова ситуація в країні, а також довгострокові рішення, для запобігання трагедіям.

Серед закликів лунали й інші. Протестувальники перед будівлею парламенту кричали президенту Республіки Сербія Александру Вучичу "Вучич, іди геть". На виконання вимог протесту опозиція дала час до п'ятниці, 12 травня. Нагадаємо, Сербія — одна з країн ЄС, яка лояльно ставиться до росіян. Однак нещодавно Вучич визнав незаконною окупацію Криму та Донбасу.

Опозиція заявляє, що на п'ятницю запланована нова акція протесту. Якщо умови виконані не будуть — "Сербія зупиниться", заявили протестувальники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перша стрілянина сталася в школі. 13-річний хлопець вбив однокласників та співробітників школи з батьківського пістолета. Він діяв холоднокровно, загинули 9 людей, є й поранені.