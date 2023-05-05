Хаотично стріляв по перехожих: у Сербії друге масове вбивство за два дні

У Сербії нове масове вбивство — друге за останні два дні

У Сербії сталося друге масове вбивство за останні дві доби. Пізно ввечері 4 травня 21-річний чоловік відкрив вогонь з автомобіля, загинули щонайменше 8 людей, ще 13 людей отримали поранення.

Як пише The Associated Press з посиланням на місцеві ЗМІ, трагедія сталася в районі міста Младеноваць за 50 кілометрів від Белграда.

За даними джерела, нападник відкрив безладний вогонь по людях, після чого втік з місця злочину.

Ситуацію вже прокоментував глава МВС Сербії Братислав Гашич, який назвав розстріл людей терористичним актом.

У районі місця злочину ведеться операція з пошуку злочинця, у повітря підняли гелікоптери.

Інших подробиць страшного інциденту не повідомляється.

Нагадаємо, що 3 травня у Белграді 13-річний хлопчик прийшов до школи зі зброєю батька та відкрив стрілянину. Тоді загинули вісім його однокласників та шкільний охоронець.

Раніше "Телеграф" розповідав про подробиці трагедії у школі Белграда. З’ясувалося, що 13-річний стрілець холоднокровно вбивав своїх жертв, випускаючи по кулі в кожну.