Хаотично стрелял по прохожим: в Сербии второе массовое убийство за два дня

В Сербии новое массовое убийство — второе за последние два дня

В Сербии произошло второе массовое убийство за последние двое суток. Поздним вечером 4 мая 21-летний мужчина открыл огонь из автомобиля, погибли минимум 8 человек, еще 13 человек получили ранения.

Как пишет The Associated Press со ссылкой на местные СМИ, трагедия произошла в районе города Младеновац в 50 километрах от Белграда.

По данным источника, нападавший открыл беспорядочный огонь по людям, после чего скрылся с места преступления.

Ситуацию уже прокомментировал глава МВД Сербии Братислав Гашич, который назвал расстрел людей террористическим актом.

В районе места преступления ведется операция по поиску преступника, в воздух подняли вертолеты.

Других подробностей жуткого инцидента не сообщается.

Напомним, что что 3 мая в Белграде 13-летний мальчик пришел в школу с оружием отца и открыл стрельбу. Тогда погибли восемь его одноклассников и школьный охранник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о подробностях трагедии в школе Белграда. Выяснилось, что 13-летний стрелок хладнокровно убивал своих жертв, выпуская по пуле в каждую.