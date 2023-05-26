В Косово опять горячо, из-за столкновений Сербия двинула армию к границе (видео)

Местные жители Косово не дают спецназу и другим правоохранителям зайти в админздания

Президент Сербии Александар Вучич привел армию страны в максимальную готовность из-за стычек в Косово, которые произошли между местным населением и спецназом. Сербская армия уже выдвинулась к границе.

Об этом сообщает местное издание Kurir. Более того, Вучич обратился к НАТО с просьбой предотвратить насилие над сербами в Косово.

"Президент Сербии и главнокомандующий нашими вооруженными силами Александр Вучич подписал приказ о повышении боеготовности частей сербской армии на высший уровень и приказал им срочно двигаться по административной линии с Косово и Метохией", — сказано в сообщении местных СМИ.

Причиной этому послужили стычки, которые произошли в Косово 26 мая между спецназом и сербами. Вучич обвинил премьер-министра государства Альбина Курти в том, что его силовики совершают насилие против сербского народа. Полиция провела несколько проверок в муниципалитетах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич. Из-за стычек с местными силовики применили шумовые гранаты.

Как информирует телеканал РТС, к зданиям местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке едут колонны бронетехники. На улицах звучат сирены, а в школах прервали занятия. Жители Лепосавич строят баррикады на дорогах и на входах в админздания.

Также сообщается, что сотрудники косовской полиции уже вошли в здание муниципалитета Звечан. На улице огромное количество дыма от слезоточивого газа и светошумовых гранат. Бронетехника и подразделения полиции специального назначения расположены перед зданием муниципалитета.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в конце февраля 2023 года лидеры Сербии и Косово согласились на предложенный Европейским союзом план по нормализации отношений. В конце 2022 года ситуация между двумя государствами снова обострилась, но президенты сумели не допустить эскалации конфликта.