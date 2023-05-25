Карабах - всё? Армения и Азербайджан сделали историческое заявление

Армения и Азербайджан сделали совместное заявление

Лидеры Армении и Азербайджана сделали историческое заявление, которое может положить конец многолетним спорам и конфликтам вокруг так называемого Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на заявление армянского премьера Никола Пашинана.

По словам Пашиняна, его государство и Азербайджан не имеют взаимных территориальных претензий, что может проложить путь к мирному соглашению между странами.

"Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. И на этой основе, можно сказать, мы очень хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", – передает издание слова Пашиняна.

Кроме того, он подтвердил готовность Армении "разблокировать все транспортные и экономические связи в регионе и коммуникации, которые проходят через территорию Республики Армения".

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления также сказал, что "у нас нет территориальных претензий с Арменией", хотя оба лидера и поспорили о ситуации в Лачинском коридоре, который, как сказал армянский премьер, "захватили" азербайджанские силы.

Напомним, что территории так называемого Нагорного Карабаха являются частью международно признанной территории Азербайджана. При этом после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

Вопрос Нагорного Карабаха в очередной раз встал после шестинедельной войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном, по результатам которой значительная часть этой территории перешла под фактический контроль Баку, а остальные были соединены с Арменией единственной дорогой – Лачинским коридором – под защитой миротворцев россии.

Отметим, что ситуация в Карабахе является сложной и ранее "Телеграф" комплексно углубился в историю, пообщался с азербайджанским журналистом Фаридом Шахбазлы, и решил кратко объяснить ситуацию в этом регионе простыми словами. Эту статью под названием "Почему раз за разом "вспыхивает" Нагорный Карабах — объяснение простыми словами" вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

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