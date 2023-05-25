Карабах – все? Вірменія та Азербайджан зробили історичну заяву

Вірменія та Азербайджан зробили спільну заяву

Лідери Вірменії та Азербайджану зробили історичну заяву, яка може покласти край багаторічним суперечкам та конфліктам навколо так званого Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на заяву вірменського прем’єра Нікола Пашинана.

За словами Пашиняна, його держава та Азербайджан не мають взаємних територіальних претензій, що може прокласти шлях до мирної угоди між країнами.

"Я хочу підтвердити, що Вірменія та Азербайджан домовились про взаємне визнання територіальної цілісності одне одного. І на цій основі, можна сказати, ми дуже добре просуваємось до врегулювання наших відносин", – передає видання слова Пашиняна.

Крім того, він підтвердив готовність Вірменії "розблокувати всі транспортні та економічні зв’язки у регіоні та комунікації, що проходять через територію Республіки Вірменія".

У свою чергу, президент Азербайджану Ільхам Алієв під час свого виступу також сказав, що "у нас немає територіальних претензій з Вірменією", хоча обидва лідери і посперечалися про ситуацію в Лачинському коридорі, який, як сказав вірменський прем’єр, "захопили" азербайджанські сили.

Нагадаємо, що території так званого Нагірного Карабаху є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану. При цьому після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Питання Нагірного Карабаху вкотре постало після шеститижневої війни 2020 року між Вірменією та Азербайджаном, за результатами якої значна частина цієї території перейшла під фактичний контроль Баку, а решта була з’єднана з Вірменією єдиною дорогою – Лачинським коридором – під захистом миротворців Росії.

Зазначимо, що ситуація в Карабаху є складною і раніше "Телеграф" комплексно заглибився в історію, поспілкувався з азербайджанським журналістом Фарідом Шахбазли і вирішив коротко пояснити ситуацію в цьому регіоні простими словами. Цю статтю під назвою "Чому щоразу "спалахує" Нагірний Карабах — пояснення простими словами" ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що кремль роздмухує сепаратизм в Азербайджані для реалізації кримського сценарію.