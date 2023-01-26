Нова легенда пропагандистів Кремля: в Карабасі голод

Виявляється, сервіси доставки їжі в Карабасі готові приготувати і доставити будь-яку страву. Це могло б здатися дивним з огляду на повідомлення про гуманітарну кризу і голод у регіоні, котрі активно розповсюджують прокремлівські вірменські ЗМІ. Нардеп Володимир Крейденко довів правоту активістів Азербайджану, котрі перевірили реальну ситуацію в регіоні. Після продзвону сервісів доставки стало зрозуміло: проблем з продуктами харчування в регіоні немає.

Про це розповідає Прямий канал.

12 грудня екоактивісти у Карабасі розпочали мирну акцію протесту на автошляху, який пролягає через м.Шуша. Люди виступають проти експлуатації родовищ корисних копалин на території, яка належить Азербайджану, але знаходиться під тимчасовим контролем рф. Учасники акції не перешкоджають руху транспорту та не чинять жодних протиправних дій, однак їх намагаються звинуватити у створенні голоду і гуманітарної катастрофи.

Народний депутат України, співголова групи міжпарламентських зв’язків з Азербайджаном Володимир Крейденко, продемонстрував, як працюють кремлівські пропагандистські кейси на території Азербайджану. Він організував замовлення їжі в ресторанах м.Ханкенді, столиці Карабаху, яке вірмени називають Степанакерт, аби продемонструвати, що ніякокого голоду там і близько нема.

"Ми можемо бачити соціальний експеримент, зараз він шириться в ютубі, де активісти замовляють їжу, і у них все вдається, немає жодної гуманітарної катастрофи", — зазначає депутат.

Неправдивдивою є й інформація про те, що в регіоні почали вводити обмеження в роботі закладів громадського харчування у зв’язку з начебто нестачею продовольства й економією енергії. На відео із розслідування, про яке згадує Володимир Крейденко, видно, що місцеві заклади громадського харчування в місті Ханкенді пропонують широкий асортимент страв на будь-який смак та працюють без обмежень в часі та кількості відвідувачів.

Натомість справжню гуманітарну катастрофу, яку влаштувала сама ж росія, нині весь світ може спостерігати на тимчасово окупованих територіях України.

"Ми бачимо купу смертей, ми бачимо гуманітарну катастрофу, розбиті житлові будинки, інфраструктуру — все це є якраз результат контролю і заходу рф на територію незалежної країни", — зауважує Крейденко.

Нині Азербайджан чинить опір будь-яким спробам російської федерації розхитати ситуацію в регіоні та підтримує Україну у боротьбі за демократичні цінності вільного, цивілізованого світу.