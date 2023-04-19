Конфлікт вичерпано? Прем’єр Вірменії зробив гучну заяву щодо Карабаху

В Азербайджані заяву глави Вірменії сприйняли схвально

Вірменія готова визнати територіальну цілісність Азербайджану, включаючи його суверенітет над Нагірним Карабахом.

Як інформує Politico, прем’єр країни Нікол Пашинян виступив у парламенті та заявив, що уряд підтвердив, що Вірменія "цілком визнає територіальну цілісність Азербайджану".

Він закликав до підписання мирної угоди, в якій не буде жодних "двозначностей та хитрощів", а у відповідь закликає Баку визнати територіальну цілісність Вірменії в межах часів СРСР.

Видання зазначає, що цим Пашинян визнав суверенітет Азербайджану над Карабахом, хоча ще у вересні минулого року на тлі вуличних протестів відмовлявся це робити.

Своєю чергою, джерела Politico в Баку повідомляють, що там вітають такий крок прем’єра Вірменії та сподіваються, що він повністю виконає свої слова, включаючи й виведення військ з Карабаху.

Такого кроку зроблено на тлі побоювань, що між двома країнами відбудеться чергова ескалація.

Нагірний Карабах є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, проте після розвалу СРСР вірмени, які там проживають, заявили про свою незалежність. Так звану "Нагірно-Карабаську республіку" не визнала жодна держава у світі, включаючи й саму Вірменію.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2020 року розпочалася друга карабаська війна між Азербайджаном та Вірменією, бойові дії завершилися 10 листопада після підписання тристоронньої угоди.

Однак у серпні 2022 року бойові дії спалахнули ще раз, коли Азербайджан знову звинуватив вірменські підрозділи у провокаціях та оголосив операцію "Відплата".

13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнули бойові дії. У Єревані звинуватили Баку у застосуванні важкої артилерії безпосередньо проти території Вірменії, а в Азербайджані зазначили, що передувала масштабна провокація.

14 вересня прем’єр Вірменії Нікол Пашинян офіційно звернувся до ОДКБ по допомогу, проте жодної допомоги від організації його країна не отримала.