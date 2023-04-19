Конфликт исчерпан? Премьер Армении сделал громкое заявление по Карабаху

В Азербайджане заявление главы Армении восприняли одобрительно

Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана, включая и его суверенитет над Нагорным Карабахом.

Как информирует Politico, премьер страны Никол Пашинян выступил в парламенте и заявил, что правительство подтвердило, что Армения "полностью признает территориальную целостность Азербайджана".

Он призвал к подписанию мирного соглашения, в котором не будет никаких "двусмысленностей и уловок", а в ответ призывает Баку признать территориальную целостность Армении в границах времен СССР.

Издание отмечает, что тем самым Пашинян признал суверенитет Азербайджана над Карабахом, хотя еще в сентябре прошлого года на фоне уличных протестов отказывался это делать.

В свою очередь источники Politico в Баку сообщают, что там приветствуют такой шаг премьера Армении и надеются, что полностью выполнит свои слова, включая и вывод войск из Карабаха.

Такой шаг предпринят на фоне опасений, что между двумя странами произойдет очередная эскалация.

Нагорный Карабах является частью международно признанной территории Азербайджана, однако после развала СССР проживающие там армяне заявили о своей независимости. Так называемую "Нагорно-Карабахскую республику" не признало ни одно государство в мире, включая и саму Армению.

Напомним, в конце сентября 2020 года началась вторая карабахская война между Азербайджаном и Арменией, боевые действия завершились 10 ноября после подписания трехстороннего соглашения.

Однако в августе 2022 боевые действия вспыхнули еще раз, когда Азербайджан вновь обвинил армянские подразделения в провокациях и объявил операцию "Возмездие".

13 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия. В Ереване обвинили Баку в применении тяжелой артиллерии непосредственно против территории Армении, а в Азербайджане отметили, что этому предшествовала масштабная провокация.

14 сентября премьер Армении Никол Пашинян официально обратился к ОДКБ за помощью, однако какой-либо помощи от организации его страна не получила.