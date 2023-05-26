У Косові знову гаряче, через зіткнення Сербія рушила армію до кордону (відео)

Косівські серби не дають спецназу та іншим правоохоронцям зайти до адмінбудівель

Президент Сербії Александар Вучич навів армію країни у максимальну готовність через сутички на півночі Косова, які сталися між місцевими сербами та спецназом. Сербська армія вже вирушила до кордону, адже в цьому регіоні проживають етнічні серби.

Про це повідомляє місцеве видання Kurir. Більше того, Вучич звернувся до НАТО з проханням запобігти насильству над сербами у Косово.

"Президент Сербії та головнокомандувач нашими збройними силами Александар Вучич підписав наказ про підвищення боєздатності частин сербської армії на найвищий рівень і наказав їм терміново рухатися по адміністративній лінії з Косово та Метохією", — сказано в повідомленні місцевих ЗМІ.

Причиною цього стали сутички, які сталися в Косово 26 травня між спецназом та сербами. Вучич звинуватив прем’єр-міністра держави Альбіна Курті у тому, що його силовики чинять насильство проти сербського народу. Поліція провела кілька перевірок у муніципалітетах Зубін-Потік, Звечан та Лепосавич. Через сутички з місцевими силовики застосували шумові гранати.

Як повідомляє телеканал РТС, до будівель місцевого самоврядування в Косівській Митровиці, Лепосавичі, Зубиному Потоці їдуть колони бронетехніки. На вулицях лунають сирени, а у школах перервали заняття. Мешканці Лепосавич будують барикади на дорогах та на входах до адмінбудівель.

Також повідомляється, що співробітники косівської поліції вже увійшли до будівлі муніципалітету Звечан. На вулиці величезна кількість диму від сльозогінного газу та світлошумових гранат. Бронетехніка та підрозділи поліції спеціального призначення розташовані перед будівлею муніципалітету.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, наприкінці лютого 2023 року лідери Сербії та Косово погодилися на запропонований Європейським Союзом план нормалізації відносин. Наприкінці 2022 року ситуація між двома державами знову загострилася, але президенти змогли не допустити ескалації конфлікту.