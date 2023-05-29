Сутички в Косові: постраждали десятки людей, зокрема миротворці НАТО

Деякі з постраждалих перебувають у тяжкому стані

На півночі Косова на тлі проведення місцевих виборів спалахнули протести місцевих сербів, які переросли у силове протистояння.

Як поінформувала пресслужба миротворчого контингенту НАТО (KFOR), внаслідок сутичок у місті Звечан постраждали 25 миротворців.

При цьому в італійських ЗМІ з’явилася інформація про те, що троє з постраждалих членів KFOR перебувають у тяжкому стані, проте їх життю нічого не загрожує.

Сербське видання РТС стверджує, що з боку демонстрантів постраждали близько 50 осіб, з яких одна людина в критичному стані, а ще двоє у тяжкому.

Своєю чергою президент Сербії Олександр Вучич виступив з екстреним зверненням до сербів і заявив, що влада Косова хоче зіштовхнути Сербію і НАТО. Крім того, він звинуватив Альянс у тому, що той не зміг захистити сербів Косова, а також скликав зустріч із низкою західних лідерів, щоб "врозумити" владу Косова.

Ситуація у Звечані почала загострюватися 26 травня після зіткнень косовських спецсил та протестуючих сербів. У понеділок зіткнення спалахнули з новою силою після того, як члени просербської партії "Сербський список" відмовилися виконувати вказівки миротворців та відійти від будівлі муніципалітету. Після цього демонстранти намагалися штурмувати оточення поліції та миротворців, на що ті відповіли світло-шумовими гранатами, а за даними сербських ЗМІ й вогнепальною зброєю.

Причиною чергового загострення є відмова місцевих сербів брати участь у квітневих виборах та визнавати їх результати.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, наприкінці лютого 2023 року лідери Сербії та Косова погодилися на запропонований Європейським Союзом план нормалізації відносин. Наприкінці 2022 року ситуація між двома державами знову загострилася, але президенти змогли не допустити ескалації конфлікту.