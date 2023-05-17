"Коалиция Пу": названы страны, отказавшиеся от соглашения о реестре преступлений россии

У Украины очередной успех на международной арене, но не без нюансов

Украина вместе с партнерами продолжает работать над механизмами, которые призваны заставить заплатить рф за все преступления, которые она совершила во время вторжения. Одним из них является реестр преступлений россии, который утвердили на саммите СЕ в Рейкьявике. Впрочем, не все страны Европы поддержали это соглашение.

Издание "Европейская правда" назвало страны, которые решили не обижать путина.

Так, сейчас подписантами документа или теми, кто дал гарантии подписания, являются 40 государств Совета Европы, а также США, Канада, Япония и ЕС как организация. Однако в Совете Европы – 46 стран-членов. При этом, перечень тех, кто пока не стал подписывать соглашение, таков: Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция.

Как можно увидеть в так называемую "коалицию ПУ" вошли страны, которые и ранее показывали свою неоднозначную позицию к Украине, а также те, кто последовательно придерживаются нейтралитета даже в подобных вопросах.

Сербия, например, уже объявила, что не будет подписывать никаких "русофобских" решений, и показательно проигнорировала саммит.

"Не стоит удивляться, что в Венгрии где автократический режим Орбана демонстрирует свою отдельность от Европы и дружбу с Путиным. Турция, представленная в Рейкьявике на очень низком уровне заместителя министра, традиционно старается не обижать россию, и так же ожидаемы другие "неподписанты", – пишут журналисты.

При этом, в Минюсте Украины, который вел переговоры по этому поводу, подчеркивают, что даже этот результат является фантастическим успехом.

"Только два дня назад мы поняли, что получим более 40 подписей. До 15 мая наши оптимистические надежды были до 35 стран", – отметила в разговоре с журналистами заместитель министра Ирина Мудрая.

Отметим, в целом 43 государства одобрили соглашение о реестре убытков от агрессии рф, что прокладывает путь к компенсациям.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского рассказали, когда Венгрия изменит свое отношение к Украине.