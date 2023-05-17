"Коаліція Пу": названі країни, які відмовилися від угоди про реєстр злочинів росії

Україна має черговий успіх на міжнародній арені, але не без нюансів

Україна разом з партнерами продовжує працювати над механізмами, які мають змусити заплатити росію за всі злочини, які вона скоїла під час вторгнення. Одним із них є реєстр злочинів рф, який затвердили на саміті РЄ в Рейк’явіку. Втім, не всі країни Європи підтримали цю угоду.

Видання "Європейська правда" назвало країни, які вирішили не кривдити путіна.

Так, зараз підписантами документа чи тими, хто дав гарантії підписання, є 40 держав Ради Європи, а також США, Канада, Японія та ЄС як організація. Однак у Раді Європи – 46 країн-членів. При цьому перелік тих, хто поки не став підписувати угоду, такий: Азербайджан, Вірменія, Боснія та Герцеговина, Угорщина, Сербія та Туреччина.

Як можна побачити до так званої "коаліції ПУ", увійшли країни, які й раніше показували свою неоднозначну позицію до України, а також ті, хто послідовно дотримується нейтралітету навіть у подібних питаннях.

Сербія, наприклад, уже оголосила, що не підписуватиме жодних "русофобських" рішень, і показово проігнорувала саміт.

"Дарма додавати щось про Угорщину, де автократичний режим Орбана демонструє свою окремість від Європи та дружбу з Путіним. Туреччина, представлена в Рейк’явіку на дуже низькому рівні заступника міністра, традиційно намагається не ображати Росію, і так само очікуваними є інші "непідписанти" — пишуть журналісти.

При цьому в Мін’юсті України, який вів переговори з цього приводу, наголошують, що навіть цей результат є фантастичним успіхом.

"Лише два дні тому ми зрозуміли, що отримаємо більше 40 підписів. До 15 травня наші оптимістичні надії були до 35 країн", – зазначила у розмові з журналістами заступник міністра Ірина Мудрая.

Зазначимо, загалом 43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії росії, що прокладає шлях до компенсацій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Зеленського розповіли, коли Угорщина змінить своє ставлення до України.