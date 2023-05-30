москва и Пекин вступились за сербов, в Косово перебросили подкрепление НАТО. Что происходит

Миротворцы пытаются развести обе стороны

НАТО во вторник утром увеличило свое присутствие в четырех общинах на севере Косово на Балканах после драк этнических сербов с миротворцами KFOR. Ситуация остается напряженной, сербские протестующие разбили две машины, принадлежащие журналистам в косовском городе Лепосович. В то же время миротворцы в полном снаряжении обеспечили безопасность ратуши в городе Звечан.

Сербы против мэров-албанцев

Причиной беспорядков, вспыхнувших вчера с солдатами НАТО, стали местные выборы. Этнические сербы бойкотировали апрельские выборы мэров, но это снизило явку всего на 3,5%, а сейчас они препятствуют мэрам-албанцам занять свои должности.

В прошлую пятницу полиция специального назначения ворвалась в муниципальные здания в трех городах, чтобы новые мэры могли приступить к работе. Они сняли сербские флаги и заменили их золото-голубым штандартом Косово.

Вчера сербские протестующие попытались силой прорваться в мэрию Звечана, но полиция отразила их слезоточивым газом. Здесь вмешались миротворцы НАТО KFOR – солдаты пытались развести сербов и полицию. Впоследствии солдаты НАТО начали разгонять толпу с помощью щитов и дубинок, протестующие в ответ забросали военными камнями, бутылками и коктейлями Молотова.

KFOR сообщает, что ранены 30 солдат: 11 солдат из итальянского контингента и 19 из венгерского, они получили переломы и ожоги от самодельных взрывных зажигательных устройств. Трое венгерских военных получили огнестрельные ранения. Со стороны миротворцев получили травмы 50 сербов.

Сегодня в четырех муниципалитетах на севере Косово несут стражу уже больше миротворцев. Там утверждают, что обе стороны должны взять на себя полную ответственность за произошедшее и предотвратить дальнейшую эскалацию, а не прятаться за ложными нарративами.

НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово и подготовит еще один батальон к отправке в случае необходимости, отметил генсек Йенс Столтенберг.

Сейчас напряжение несколько спало, поскольку мэры договорились пока не возвращаться в свои кабинеты.

В городе Лепосович во вторник утром люди в масках разбили лобовое стекло автомобиля с албанским номерным знаком, обозначенным как "A2, филиал CNN", сообщает Reuters. Также был разбит отдельный автомобиль другого СМИ. Никто не пострадал.

Сегодня этнические сербы собрались перед зданием муниципалитета в городе Звечан. Здесь ситуация была спокойная, а солдаты из Соединенных Штатов, Италии и Польши стояли рядом. Планируется, что сербские протестующие вернутся в среду утром, сообщило информагентство Tanjug.

В то же время полиция Косово настроена решительно. Reuters сообщил, что источник в косовской полиции сказал, что бульдозеры направляются на север страны и готовы снять любые баррикады, установленные сербами.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич отдавал приказ войскам подойти к границе с Косово.

Сколько вообще сербов в регионе

Этническое сербское сообщество настроено агрессивно против Косово и не признает его независимость, провозглашенную в 2008 году. В то же время албанцы составляют более 90% населения Косово, всего там проживает 1,8 миллиона человек. Этнические сербы составляют около 5%, но являются доминирующим большинством в четырех северных областях.

Сербы требуют выполнения заключенного при посредничестве ЕС соглашения 2013 о создании ассоциации автономных муниципалитетов на их территории.

США и ЕС недовольны действиями властей Косово

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони в понедельник назвала нападения "неприемлемыми и безответственными".

"Мы не будем терпеть дальнейшие атаки", — сказала она, призвав все привлеченные стороны сделать шаг назад, чтобы способствовать ослаблению напряженности".

ЕС призвал премьера Косово Альбина Курти отступить от радикальной позиции.

Самое жесткое заявление прозвучало от государственного секретаря США Энтони Блинкена. Он сказал, что США "решительно осуждают действия правительства Косово", которые "резко и без нужды усилили напряженность, подрывая усилия помочь нормализовать отношения между Косово и Сербией". Он предупредил, что это будет иметь последствия для двусторонних отношений с Косово.

Американский посол в Приштине Джеффри Говенье заявил, что у США есть два требования правительства Косово – не настаивать на том, чтобы мэры работали из муниципальных зданий и чтобы полицейские вышли из трех муниципальных зданий на севере страны. Говенье заявил, что "отмена участия Косово в учениях "Defender Europe 2023" является первым последствием для правительства Косово.

Россия и Китай поддержали Сербию

Пекин не признает независимость Косово, как и москва. Во вторник Китай выразил поддержку усилиям Сербии "защитить свой суверенитет и территориальную целостность" после потасовки между сербами и миротворческими войсками НАТО.

"Мы выступаем против односторонних действий временных институтов самоуправления Косово", — сказала спикер МИД Мао Нин.

Несмотря на то, что сербы бойкотировали местные выборы и препятствовали мэрам-албанцам занять должности, Мао призвала предоставить сербам контроль над муниципалитетами, где они составляют большинство.

В российском МИД призвали "Мероприятие наконец прекратить свою лживую пропаганду и прекратить обвинять в инцидентах в Косово доведенных до отчаяния мирно, безоружно пытающихся защитить свои законные права и свободы сербов".

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из лучших теннисистов современности Новак Джокович из Сербии на Открытом чемпионате Франции написал на камере: "Косово — это сердце Сербии. Остановите насилие". При этом серб активно выступает против отстранения россиян и белорусов от соревнований, а его отец публично поддержал рф в войне против Украины.