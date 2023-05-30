москва і Пекін вступилися за сербів, у Косово перекинули підкріплення НАТО. Що відбувається

Миротворці намагаються розвести дві сторони

НАТО у вівторок вранці збільшило свою присутність у чотирьох громадах на півночі Косово, що на Балканах, після бійок етнічних сербів з миротворцями KFOR. Ситуація лишається напруженою, сьогодні сербські протестувальники розбили дві машини, що належали журналістам у косовському місті Лепосавіч. Водночас миротворці у повному спорядженні забезпечили безпеку ратуші у місті Звечан.

Серби проти мерів-албанців

Причиною заворушень, які спалахнули вчора з солдатами НАТО, стали місцеві вибори. Етнічні серби бойкотували квітневі вибори мерів, але це знизило явку лише на 3,5%, а зараз вони перешкоджають мерам-албанцям обійняти свої посади.

Минулої п’ятниці поліція спеціального призначення увірвалася до муніципальних будівель у трьох містах, щоб нові мери могли узятися до роботи. Вони також зняли сербські прапори та замінили їх золото-блакитним штандартом Косова.

Вчора сербські протестувальники спробували силою прорватися до мерії Звечана, але поліція відбила їх сльозогінним газом. Тут втрутилися миротворці НАТО KFOR — солдати намагалися розвести сербів та поліцію. Згодом солдати НАТО почали розганяти натовп за допомогою щитів і кийків, протестувальники у відповідь закидали військових камінням, пляшками та коктейлями Молотова.

KFOR повідомляє, що поранені 30 солдатів: 11 солдатів з італійського контингенту та 19 з угорського, вони отримали переломи та опіки від саморобних вибухових запальних пристроїв. Троє угорських військових отримали вогнепальні поранення. З боку миротворців дістали травми 50 сербів.

Сьогодні у чотирьох муніципалітетах на півночі Косово несуть варту вже більше миротворців. Там стверджують, що обидві сторони повинні взяти на себе повну відповідальність за те, що сталося, і запобігти подальшій ескалації, а не ховатися за неправдивими наративами.

НАТО направить додатково 700 військових у Косово і підготує ще один батальйон до відправлення у разі потреби, зазначив генсек Єнс Столтенберг.

Зараз напруга дещо спала, оскільки мери домовилися поки що не повертатися до своїх кабінетів.

У місті Лепосавіч у вівторок вранці люди в масках розбили лобове скло автомобіля з албанським номерним знаком, позначеним як "A2, філія CNN", повідомляє Reuters. Також було розбито окремий автомобіль іншого ЗМІ. Ніхто не постраждав.

Також сьогодні етнічні серби зібралися перед будівлею муніципалітету в місті Звечан. Тут ситуація була спокійною, а солдати зі Сполучених Штатів, Італії та Польщі стояли поруч. Планується, що сербські протестувальники повернуться в середу вранці, повідомило інформагентство Tanjug.

Водночас поліція Косово налаштована рішуче. Reuters повідомило, що джерело в косовській поліції сказало, що бульдозери прямують на північ країни та готові зняти будь-які барикади, встановлені сербами.

Тим часом президент Сербії Александар Вучич віддавав наказ військам підійти до кордону з Косово.

Скільки взагалі сербів у регіоні

Етнічна сербська спільнота налаштована агресивно проти Косово та не визнає його незалежності, яка була проголошена у 2008 році. Водночас албанці становлять понад 90% населення Косова, всього там мешкає 1,8 мільйона людей. Етнічні серби складають близько 5%, але є домінуючою більшістю в чотирьох північних областях.

Серби вимагають виконання укладеної за посередництва ЄС угоди 2013 року про створення асоціації автономних муніципалітетів на їхній території.

США та ЄС незадоволені діями влади Косово

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні в понеділок назвала напади "неприйнятними та безвідповідальними".

"Ми не терпітимемо подальших атак", — сказала вона, закликавши всі залучені сторони зробити крок назад, щоб сприяти послабленню напруженості".

ЄС закликав прем'єра Косово Альбіна Курті відступити від радикальної позиції.

Найжорсткіша заява прозвучала від державного секретаря США Ентоні Блінкена. Він сказав, що США "рішуче засуджують дії уряду Косово", які "різко та без потреби посилили напруженість, підриваючи зусилля допомогти нормалізувати відносини між Косово та Сербією". Він попередив, що це матиме наслідки для двосторонніх відносин з Косово.

Американський посол у Приштині Джеффрі Говеньє заявив, що США мають дві вимоги уряду Косова – не наполягати на тому, щоб мери працювали з муніципальних будівель і щоб поліцейські вийшли з трьох муніципальних будівель на півночі країни. Говеньє заявив, що "скасування участі Косова в навчаннях "Defender Europe 2023" є першим наслідком для уряду Косово.

росія і Китай підтримали Сербію

Пекін не визнає незалежність Косово, як і москва. У вівторок Китай висловив підтримку зусиллям Сербії "захистити свій суверенітет і територіальну цілісність" після бійки між сербами та миротворчими військами НАТО.

"Ми виступаємо проти односторонніх дій тимчасових інститутів самоврядування Косово", — сказала речниця МЗС Мао Нін.

Попри те, що серби бойкотували місцеві вибори та перешкоджали мерам-албанцям обійняти посади, Мао закликала надати сербам контроль над муніципалітетами, де вони становлять більшість.

У російському МЗС закликали "Захід нарешті припинити свою брехливу пропаганду і припинити звинувачувати в інцидентах у Косово доведених до відчаю сербів, які мирно, беззбройно намагаються захистити свої законні права і свободи".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один з найкращих тенісистів сучасності Новак Джокович із Сербії на Відкритому чемпіонаті Франції написав на камері: "Косово — це серце Сербії. Зупиніть насильство". При цьому серб активно виступає проти усунення росіян та білорусів від змагань, а його батько публічно підтримав рф у війні проти України.