Друг путина угрожает, что Украина "потеряет все": что его разозлило

Украина официально не признает Косово

Президент Сербии Александар Вучич, который недавно удивил признаниями по поставкам оружия Киеву, резко отреагировал на перспективы признания Украиной Косово после того, как один из украинских депутатов подписал обращение к правительствам западных государств с призывом пересмотреть политику в отношении Белграда и Приштины.

Он высказался по этому поводу на пресс-конференции, сообщает телеканал RTRS.

В письме, которое подписали главы десяти парламентских комитетов по иностранным делам и более 50 депутатов разных парламентов, призывается к усилению давления на Сербию и отходу от попыток найти баланс в отношении нее и Косово.

Инициатор обращения — британский депутат Алисия Кернс, к нему присоединился глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Вучич сказал, что письмо направлено против Сербии и якобы возлагает на него вину "за помощь людям в Республике Сербской", а также направлено на "провоцирование конфликта".

"Украина – дружественная нам страна. Думаю, Зеленский умнее Мережко. Потому что представьте: если Украина признает независимость Косово, то потеряет все в один день", – заявил президент Сербии.

Он добавил, что всегда будет отстаивать "либертарианский подход" и право Сербии принимать собственные решения.

Стоит отметить, Украина официально не признает Косово – страну, которая провозгласила независимость в 2008 году и чье право сделать этот шаг подтвердил Международный суд ООН. Около 100 стран признали Косово, остальные же считают его частью Сербии, где страна официально считается краем Косово и Метохия.

Как ранее сообщал "Телеграф", Сербия стала одной из шести стран, которые в мае отказались подписать соглашение о реестре преступлений россии.