Друг путіна погрожує, що Україна "втратить все": що його розлютило

Україна офіційно не визнає Косово

Президент Сербії Александар Вучич, який нещодавно здивував зізнаннями щодо постачання зброї Києву, різко відреагував на перспективи визнання Україною Косова після того, як один з українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда та Пріштини.

Він висловився із цього приводу на пресконференції, повідомляє телеканал RTRS.

У листі, який підписали глави десяти парламентських комітетів із закордонних справ та понад 50 депутатів різних парламентів, містяться заклики до посилення тиску на Сербію та відходу від спроб знайти баланс щодо неї та Косова.

Ініціатор звернення – британський депутат Алісія Кернс, до нього приєднався голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Вучич сказав, що лист направлений проти Сербії й нібито покладає на нього провину "за допомогу людям у Республіці Сербській", а також направлений на "провокування конфлікту".

"Україна – дружня нам країна. Думаю, Зеленський розумніший за Мережка. Тому що уявіть: якщо Україна визнає незалежність Косова, то втратить все в один день", – заявив президент Сербії.

Він додав, що завжди відстоюватиме "лібертаріанський підхід" та право Сербії приймати власні рішення.

Варто зазначити, що Україна офіційно не визнає Косово – країну, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН. Близько 100 країн визнали Косово, інші вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Сербія стала однією з шести країн, які у травні відмовилися підписати угоду про реєстр злочинів росії.