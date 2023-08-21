Ще одна країна готова навчати українських пілотів керувати F-16: Зеленський зробив заяву

Греція сама виступила з пропозицією навчати українських льотчиків

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Греції обговорив питання щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Влада країни висловила готовність приєднатися до авіаційної коаліції та розпочати процес навчання українських льотчиків.

Про це повідомив український президент під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом. Також представники двох держав обговорили оборонні потреби України та конкретні речі, які допоможуть виграти війну.

Володимир Зеленський розповів прем’єр-міністру Греції про ситуацію на фронті та хід контрнаступу ЗСУ. Також йшлося про удари окупантів по мирних містах та відновлення глобальної безпеки у світі, а також територіальну цілісність України.

Під час бесіди прем’єр-міністр Греції висловив готовність країни приєднатися до авіаційної коаліції та взяти участь у програмі навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16.

"Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь у тренуваннях наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію", - сказав президент України.

Нагадаємо, що під час візиту до Нідерландів Володимир Зеленський домовився не лише про навчання українських пілотів, а й про передачу американських винищувачів Україні. Влада країни пообіцяла 42 літаки.

Крім того, Данія також погодилася передати Україні винищувачі F-16, але кількість поки що невідома. Також країна візьме участь у навчанні українських льотчиків на цих американських літаках перед їх відправкою до України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Данія назвала умову передачі винищувачів F-16 Україні. Аналогічні вимоги було висунуто і під час передачі іншої зброї ЗСУ.