Еще одна страна готова обучать украинских пилотов управлять F-16: Зеленский сделал заявление

Греция сама выступила с предложением обучать украинских летчиков

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Грецию обсудил вопрос обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Власти страны выразили готовность присоединиться к авиационной коалиции и начать процесс обучения украинских летчиков.

Об этом сообщил украинский президент во время совместного брифинга с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом. Также представители двух государств обсудили оборонные потребности Украины и конкретные вещи, которые помогут выиграть войну.

Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Греции о ситуации на фронте и ходе контрнаступления ВСУ. Также речь шла об ударах оккупантов по мирных городах и восстановлении глобальной безопасности в мире, а также территориальной целостности Украины.

В ходе беседы премьер-министр Греции выразил готовность страны присоединиться к авиационной коалиции и принять участие в программе по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16.

"Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение", — сказал президент Украины.

Напомним, что во время визита в Нидерланды Владимир Зеленский договорился не только об обучении украинских пилотов, но и о передаче американских истребителей Украине. Власти страны пообещали 42 самолета.

Кроме того, Дания тоже согласилась передать Украине истребители F-16, но количество пока неизвестно. Также страна примет участие в обучении украинских летчиков на этих американских самолетах перед их отправкой в Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Дания назвала условие для передачи истребителей F-16 Украине. Аналогичные требования были выдвинуты и при передаче другого оружия ВСУ.