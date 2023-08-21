F-16 для Украины: Дания заявила об одном важном условии

Такое условия действует в отношении не только авиации

Истребители F-16, которые Украине передаст Дания и Нидерланды, ВСУ смогут использовать только на своей территории. Это является условием.

Об этом заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

"Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более того. Такие условия – будь то танки, истребители или что-то еще", — сказал министр обороны Дании.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Данию, Нидерланды и Швецию по вопросу истребителей для Сил обороны. В частности, во время этой поездки стало известно о решении Нидерландов и Швеции передать нашей стране свои самолеты. Речь идет о десятках единиц истребителей F-16.

Ранее мы писали о том, что 18 августа в США заявили, что одобрят передачу истребителей после того, как украинские пилоты завершат обучение. При этом речь идет не об американских самолетах, а о тех, которыми владеют Нидерланды и Дания. При этом в Копенгагене сообщили, что обучение пилотов стартует уже в конце августа.