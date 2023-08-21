Зеленский посетит саммит по Балканам в Греции: какие темы там затронут

Украинский лидер совершит новый важный визит

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа посетит Грецию, где пройдет саммит по Балканам.

Об этом сообщает телеканал N1.

По данным источника, глава государства станет одним из гостей неформального ужина, который организован греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Мероприятие пройдет в Афинах.

Также на саммит прибудут президенты стран Западных Балкан и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На переговорах хотят обсудить европейскую интеграцию региона, энергетическую безопасность на Балканах и в Юго-Восточной Европе. Также одной из тем станут новые ограничительные меры против россии, которые по-прежнему отказывается вводить Сербия.

Отметим, что на прошлой неделе Зеленский побывал в ряде европейских государств. Он посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Там он, среди всего прочего, договорился о передаче Украине десятков истребителей F-16. Их наша страна получит после завершения обучения пилотов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в США заявили, что одобряют передачу истребителей. При этом в Копенгагене сообщили, что обучение пилотов стартует уже в конце августа.