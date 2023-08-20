"Можем обменять Белгород": Зеленский рассказал, готова ли Украина к территориальным уступкам ради членства в НАТО (видео)
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Глава государства однозначно ответил на мысли о передаче россии части своих территорий
Президент Владимир Зеленский ответил на предположения западных чиновников о том, что Украина якобы может пойти на территориальные уступки в обмен на ускоренное присоединение к НАТО.
Как рассказал он во время совместного брифинга с премьером Дании Метте Фредериксен, наша страна может предложить другой вариант.
"Готовы обменять Белгород на ускоренное присоединение к НАТО", — сказал он.
Как сообщалось ранее, вариант с отказом Украиной от части своих территорий высказал в средине августа начальник аппарата генсека НАТО Стиан Йенсен во время публичной дискуссии в норвежском Арендале. Он добавил, что не считает его правильным, но отметил, что его важно обсуждать.
Сразу же после этого в украинском МИД напомнили, что ни о каком отказе от территорий речи идти не может.
Позже чиновник НАТО принес извинения за свои слова и назвали их ошибкой
"Телеграф" в свою очередь поговорил с бывшим главой МИД Украины Владимиром Огрызко, который рассказал, что это было, действительно ли Йенсен намекал на необходимость идти на территориальные уступки и стоит ли поднимать панику из-за этого заявления.