"Можем обменять Белгород": Зеленский рассказал, готова ли Украина к территориальным уступкам ради членства в НАТО (видео)

Глава государства однозначно ответил на мысли о передаче россии части своих территорий

Президент Владимир Зеленский ответил на предположения западных чиновников о том, что Украина якобы может пойти на территориальные уступки в обмен на ускоренное присоединение к НАТО.

Как рассказал он во время совместного брифинга с премьером Дании Метте Фредериксен, наша страна может предложить другой вариант.

"Готовы обменять Белгород на ускоренное присоединение к НАТО", — сказал он.

Как сообщалось ранее, вариант с отказом Украиной от части своих территорий высказал в средине августа начальник аппарата генсека НАТО Стиан Йенсен во время публичной дискуссии в норвежском Арендале. Он добавил, что не считает его правильным, но отметил, что его важно обсуждать.

Сразу же после этого в украинском МИД напомнили, что ни о каком отказе от территорий речи идти не может.

Позже чиновник НАТО принес извинения за свои слова и назвали их ошибкой

"Телеграф" в свою очередь поговорил с бывшим главой МИД Украины Владимиром Огрызко, который рассказал, что это было, действительно ли Йенсен намекал на необходимость идти на территориальные уступки и стоит ли поднимать панику из-за этого заявления.