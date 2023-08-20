"Можемо обміняти Бєлгород": Зеленський розповів, чи готова Україна до територіальних поступок заради членства в НАТО (відео)

Глава держави однозначно відповів на думки про передачу росії частині своїх територій.

Президент Володимир Зеленський відповів на припущення західних чиновників про те, що Україна нібито може вдатися до територіальних поступок в обмін на прискорене приєднання до НАТО.

Як розповів він під час спільного брифінгу із прем’єром Данії Метте Фредеріксен, наша країна може запропонувати інший варіант.

"Готові обміняти Бєлгород на прискорене приєднання до НАТО", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, варіант із відмовою Україною від частини своїх територій висловив у середині серпня начальник апарату генсека НАТО Стіан Єнсен під час публічної дискусії у норвезькому Арендалі. Він додав, що не вважає його правильним, але зазначив, що його важливо обговорювати.

Одразу після цього в українському МЗС нагадали, що ні про яку відмову від територій мови йти не може.

Пізніше чиновник НАТО вибачився за свої слова і назвали їх помилкою

"Телеграф" своєю чергою поговорив з колишнім главою МЗС України Володимиром Огризком, який розповів, що це було, чи справді Єнсен натякав на необхідність йти на територіальні поступки і чи варто підіймати паніку через цю заяву.