У НАТО кажуть про необхідність Україні відмовитись від частини територій? Що думає екс-глава МЗС

Голова апарату генсека НАТО не міг зробити заяву, яка йде врозріз із позицією Єнса Столтенберга

Обурення українського політикуму та суспільства загалом викликала заява керівника апарату генсека НАТО Стіана Єнсена. Під час публічної дискусії у норвезькому місті Арендалі він допустив варіант із відмовою України від частини своїх територій — задля можливості приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Колишній голова Міністерства закордонних справ України, дипломат із 30-річним стажем Володимир Огризко прокоментував "Телеграфу" цю заяву та реакцію на неї.

— Коли я починав роботу в Міністерстві закордонних справ, старші товариші навчали нас, що слід обов’язково вивчати першоджерело — оригінал будь-якого документа, статті, інтерв’ю. Детально вивчити. І лише тоді робити якісь висновки чи коментарі. Зараз у нас схопилися за заголовок у VG, де йдеться про те, що Україні нібито запропонували відмовитись від частини своїх територій заради членства в НАТО. При цьому не особливо вникаючи в суть матеріалу.

А там голова апарату генсека НАТО Стіан Єнсен зазначає, що є зрушення щодо майбутнього членства України в Альянсі. Що росія вже не здатна захопити нові території. І що зараз йдеться про те, що Україна має відвоювати максимум можливого. І лише на запитання про те, чи можуть взяти нашу країну в НАТО без деокупації всіх територій, Єнсен відповів, що такі дискусії ведуться деякими особми. Але не в Альянсі. Чим явно натякав на Китай, країни Глобального Півдня тощо, — пояснює Володимир Огризко.

За словами експерта, у нього спочатку були сумніви, чи може людина, котра підпорядковується генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, який чітко і ясно формулює позицію Альянсу (повна підтримка територіальної цілісності та державного суверенітету України, максимальна підтримка озброєнням і боєприпасами), казати речі, що йдуть урозріз із цим.

— Отже слід спокійніше, розумніше ставиться до різноманітних повідомлень. Вивчати першоджерела. А лише потім робити висновки, — наголошує Володимир Огризко.

Водночас, зазначає він, у цій ситуації є позитив. На всіх рівнях (парламент, Офіс президента, МЗС) було заявлено: такі підходи для України є неприйнятними.

— Думаю, це почули та прочитали у всіх столицях. Включно з тими, де все ще сподіваються, що Україна готова відмовитися від своїх територій, — констатує екс-глава МЗС.