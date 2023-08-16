В НАТО говорят о необходимости Украине отказаться от части территорий? Что думает экс-глава МИДа

Глава аппарата генсека НАТО не мог сделать заявление, идущее вразрез с позицией Йенса Столтенберга

Возмущение украинского политикума и общества в целом вызвало заявление руководителя аппарата генсека НАТО Стиана Йенсена. Во время публичной дискуссии в норвежском Арендале он допустил вариант с отказом Украины от части своих территорий — ради возможности присоединения к Североатлантическому Альянсу.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины, дипломат с 30-летним стажем Владимир Огрызко прокомментировал "Телеграфу" это заявление и реакцию на него.

— Когда я начинал работу в Министерстве иностранных дел, старшие товарищи учили нас, что следует обязательно изучать первоисточник — оригинал любого документа, статьи, интервью. Детально изучить. И лишь тогда делать какие-то выводы или комментарии. Сейчас у нас схватились за заголовок в VG, где речь идет о том, что Украине якобы предложили отказаться от части своих территорий ради членства в НАТО. При этом, не особо вникая в суть материала.

А там глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенсен отмечает, что есть подвижки касательно будущего членства Украины в Альянсе. Что россия уже не способна захватить новые территории. И что сейчас речь о том, что Украина должна отвоевать максимум возможного. И лишь на вопрос о том, могут ли взять нашу страну в НАТО без деоккупации всех территорий, Йенсен ответил, что такие дискуссии некоторыми ведутся. Но не в Альянсе. Чем явно намекал на Китай, страны Глобального Юга и так далее, — поясняет Владимир Огрызко.

По словам эксперта, у него изначально были сомнения, может ли человек, подчиняющийся генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, который четко и ясно формулирует позицию Альянса (полная поддержка территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, максимальная поддержка вооружением и боеприпасами для отражения российской агрессии), говорить вещи, идущие вразрез с этим.

— Так что следует спокойнее, разумнее относится к разного рода сообщениям. Изучать первоисточники. А лишь потом делать выводы, — подчеркивает Владимир Огрызко.

В то же время, отмечает он, в данной ситуации есть позитив. На всех уровнях (парламент, Офис президента, МИД) было заявлено — такие подходы для Украины являются неприемлемыми.

— Думаю, это услышали и прочитали во всех столицах. Включая те, где всё еще надеются, что Украина готова отказаться от своих территорий, — констатирует экс-глава МИД.