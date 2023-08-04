Известный мольфар рассказал о вступлении Украины в НАТО

За астропрогнозом Макса Гордеева, нам всегда нужно рассчитывать на себя

Известный украинский мольфар и таролог Максим Гордеев рассказал, вступит ли Украина в НАТО до окончания войны со страной-агрессором россией.

По его словам, передает издание "Факты", сейчас маловероятно, что это произойдет, потому что в раскладе Таро выпала карта Неопределенности.

"У нас есть пункты, которые мы еще не можем дать для ЕС. На самом деле, их очень много, поэтому пока – нет. Но, я вижу, что после победы это произойдет 100%. Просто нужно немного подождать и, конечно, рассчитывать только на себя", — сказал Гордеев.

В предыдущих заявлениях мольфар рассказывал о возможности размещения войск НАТО на территории Украины. По его мнению, они не стремятся прямо вовлекаться в нашу войну с рф, поэтому проявляют крайнюю осторожность в своих планах.

Ранее украинский экстрасенс Роман Шептицкий заявил, что контрнаступление ВСУ будет успешным и продолжится весьма удачно. Также астроэксперт указал на возможное событие "бавовны" в Крыму и взрыв Крымского моста. Еще не за горами — обмен пленными.