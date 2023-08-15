В НАТО предположили, что Украина отдаст россии часть территорий: в МИД дали четкий ответ

Заявления высокопоставленного чиновника НАТО вызвали резкую реакцию МИД

В НАТО допустили, что Украина может отказаться от части своих территорий, чтобы быстрее присоединиться к Альянсу.

Как сообщает VG, об этом рассказал начальник аппарата генсека НАТО Стиан Йенсен во время публичной дискуссии в норвежском Арендале.

При этом Йенсен отметил, что не считает такой вариант правильным, однако подчеркнул, что "важно, чтобы мы это осуждали".

"Я считаю, что одним из решений может быть отказ Украины от территории и получение членства в НАТО в обмен на это", — сказал он.

По его словам, дискуссии о будущем статусе в контексте НАТО продолжаются и в ходе обсуждений уже звучат варианты с отказом Украиной от части своих территорий.

Вместе с тем он добавил, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры.

В ответ на это спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Facebook сообщил, что подобного рода разговоры являются неприемлемыми.

"Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют", — отметил представитель МИД.

По его словам, сознательные или случайные заявления по этому поводу являются подыгрыванием россии, и вместо этого необходимо обсуждать, как ускорить победу Украины и получение ею полноценного членства в НАТО.

Как сообщалось ранее, министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о том, что верит в победу Украины, поскольку на самом деле россия намного более хрупкая, чем пытается показать кремль. При этом он считает, что из-за огромного количества потерь в рядах российской армии может случиться раскол.