Рус

Відомий мольфар розповів про вступ України до НАТО

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
525
Україна вступить до НАТО
Україна вступить до НАТО. Фото ukrainer.net

За астропрогнозом Макса Гордєєва, нам завжди потрібно розраховувати на себе

Відомий український мольфар та таролог Максим Гордєєв розповів, чи вступить Україна до НАТО до закінчення війни з країною-агресором росією.

За його словами, передає видання "Факти", зараз малоймовірно, що це відбудеться, тому що у розкладі Таро випала карта Невизначеності.

"У нас є пункти, які ми ще не можемо дати для ЄС. Насправді їх дуже багато, тому поки – ні. Але, я бачу, що після перемоги це станеться 100%. Просто потрібно трохи почекати і, звичайно, розраховувати тільки на себе", — сказав Гордєєв.

У попередніх заявах мольфар розповідав про можливість розміщення військ НАТО на території України. На його думку, вони не прагнуть прямо залучатися до нашої війни з рф, тому проявляють крайню обережність у своїх планах.

Раніше український екстрасенс Роман Шептицький заявив, що контрнаступ ЗСУ буде успішним і продовжиться дуже вдало. Також астроексперт вказав на можливу подію "бавовни" у Криму та підрив Кримського мосту. Ще не за горами — обмін полоненими.

Теги:
#НАТО #Астрологія #Максим Гордєєв